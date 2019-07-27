القنصلية في #هونج_كونج تواصل تنبيهاتها للسعوديين: لا تتوجّهوا إلى هذه المدينة

مجموعة من المحتجين نظّموا مظاهرات في صالات الوصول والمغادرة بالمطار

واصلت القنصلية في هونج كونج تنبيهاتها للسعوديين هناك؛ حيث لفتت اليوم انتباه المواطنين السعوديين الموجودين في #هونج_كونج، بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجّه الى مدينة يونج لونج؛ نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرة في تلك المنطقة بعد ظهر اليوم السبت 27 يوليو.

وأمس قالت القنصلية: نود لفت انتباه المواطنين السعوديين المسافرين عبر مطار #هونج_كونج الدولي، بأخذ الحيطة والحذر حيث قامت مجموعة من المحتجين بتنظيم مظاهرات من بعد ظهر الجمعة في عددٍ من صالات الوصول والمغادرة داخل المطار.

وكانت شرطة هونج كونج قد حذرت منظّمي الحركة الاحتجاجية من النزول إلى الشوارع على أساس أن المظاهرات قد تؤدي إلى أعمال شغب.

ورغم ذلك، إلا أن المحتجين ما زالوا يدعون المواطنين إلى الحضور إلى يونج لونج عبر شبكات التواصل الاجتماعي. إذ تعتزم الحركة الاحتجاجية الخروج إلى الشوارع مجدداً، اليوم السبت، رغم الحظر الذي تفرضه الشرطة.

وتمّت الدعوة إلى مظاهرة أخرى الأحد، التي يتوقع أن تنتهي أمام مكتب الارتباط، الذي تم رشقه بالبيض في نهاية الأسبوع الماضي قبل أن تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

ويتم تنظيم مسيرات احتجاج يشارك فيها مئات الآلاف في هونج كونج منذ أسابيع، اعتراضاً على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين لمحاكمتهم في الصين.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام؛ أن القانون صار «كأن لم يكن»، لكن هذا لم يهدئ المتظاهرين الذين يريدون سحبه رسمياً. كما تم تنظيم احتجاجات تدين عنف الشرطة، واستخدام الضباط الرصاص المطاطي والهراوات والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وتتمتع المستعمرة البريطانية السابقة بحكم شبه مستقل منذ استعادة الصين لها عام 1997.. وتتمتع بحريات أكبر من البر الرئيس نفسه.

ويخشى كثير من سكان هونج كونج، البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، أن تتآكل هذه الحريات بصورة متزايدة على يد بكين.