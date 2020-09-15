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أكدت أن الحصول عليها يكون عبر المكاتب المعتمدة فقط

السفارة السعودية بالكويت تعيد فتح "قسم التأشيرات"

أعلنت السفارة السعودية في الكويت عن إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداءً من يوم غد الأربعاء ٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م.



وقالت السفارة: حرصًا على سلامة وصحة المراجعين؛ فإن التقديم للحصول على التأشيرة سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى للسفارة فقط.