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قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اعتبارًا من اليوم الخميس

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-07-10) و(2019-02-12) و(2019-03-15)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 24/ 10/ 1440هـ الموافق 27/ 06/ 2019م.