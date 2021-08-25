مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير

تشير إلى وصول هجرات أسراب الطيور القميري والصفار والخاضور والدخل

قال الفلكي دكتور خالد صالح الزعاق، إنه وخلال هذه الأيام؛ سيبدأ سماع أصوات طيور القوارير "الوروار" ليلاً.

وقال إنها تسمّى المبشرات لسببين، أولهما وصول هجرات أسراب الطيور القميري والصفار والخاضور والدخل، بينما يتمثل السبب الآخر في قرب اعتدال الأجواء.