الاتفاق يتعادل مع الحزم.. و"فلادان" يمنح اللاعبين إجازة

تحضيرًا للكأس أمام النصر

خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بتعادل سلبي مع ضيفه الحزم "وديًّا" في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية.

من جانبه، منح مدرب الاتفاق فلادان لاعبي فريقه راحة من التدريبات غدًا الأربعاء، على أن تُستأنف الخميس تأهبًا لمواجهة النصر في ثُمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 08:49 PM

تحضيرًا للكأس أمام النصر

الاتفاق يتعادل مع الحزم.. و"فلادان" يمنح اللاعبين إجازة

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بتعادل سلبي مع ضيفه الحزم "وديًّا" في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية.

من جانبه، منح مدرب الاتفاق فلادان لاعبي فريقه راحة من التدريبات غدًا الأربعاء، على أن تُستأنف الخميس تأهبًا لمواجهة النصر في ثُمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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