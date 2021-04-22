فيصل بن مشعل يهنئ الحزم .. بمناسبة صعوده لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

قدم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لنادي الحزم الرياضي اليوم، بمناسبة صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وثمّن أمير منطقة القصيم لإدارة نادي الحزم ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ما حققه النادي من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى، وصعود النادي إلى مصاف دوري المحترفين، متمنيًا للجهازين الإداري والفني التوفيق.