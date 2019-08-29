معسلات بنكهات الخشب والصدأ بعيدة عن عين الرقيب.. ومطالبات بسرعة إصدار تنظيم يجنب كوارث مقاهي الشيشة

‏‫في الوقت الذي لا تخطئ فيه أعين المرتادين لمقاهي الشيشة والمعسلات خارج النطاق العمراني للمدن، الشروخات التي أحدثتها على المظاهر العامة والإصحاح البيئي وصحة الإنسان؛ يجد المتابعون أنفسهم أمام السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف نتجنب تلك الفوضى وهذا الوضع الكارثي بالمقاهي داخل النطاق العمراني بوضع ضوابط وتشريعات لتنظيم هذا القطاع.

فإذا كان هذا هو حال هذه النوعية من المقاهي خارج النطاق؛ فاستنساخ التجربة داخل المدن سيكون له نتائج كارثية حلها يكمن في سرعة وضع ضوابط صارمة لهذه المقاهي؛ لتكون بمثابة خط أول للدفاع يسمح بمراقبة قوية تمنع تكرار المشهد البائس خارج المدن.

ولا يختلف اثنان على أن هذه المقاهي خارج العمران لم تُلزم نفسها بتطبيق أدنى المعايير التي يجب أن يتم التعامل بها مع مرتاديها وزبائنها؛ فقد اعتادت أن تعبث بصحة الناس، وأن تتعامل معهم وفق مقاييسها في الإهمال؛ حيث تقدم لهم المعسلات بنكهات الخشب الممزوج بالصدأ، والمياه الملوثة؛ لتبث في صدورهم مزيجًا من الغازات السامة التي تشكّل خطرًا على صحتهم على المدى القريب والبعيد.

وزيارة واحدة لهذه المقاهي كانت كفيلة بإدراك حجم الخطر الذي يجسده تكرار تلك التجربة داخل المدن.

فهذه المقاهي -مع الأسف- تمارس حريتها في خلط المياه بمنتجات التبغ، وكذلك الوجبات الغذائية التي لا تتفق مع أدنى المعايير الصحية؛ فيما تمتلئ بالميكروبات والجراثيم الناتجة عن الملوثات التي لا تنفك عنها أيدي العمالة التي تقدم تلك الوجبات في عبوات مخصصة للمعسلات والشيش.

ويؤكد المهتمون أن الموضوع لا يحتاج إلى بحث طويل الأمد لإثبات الإهمال الممنهج في تشغيل تلك المقاهي البعيدة عن أعين الرقيب؛ إذ إنهم يمارسون جميع مخالفاتهم على مرأى ومسمع روادهم، مستغلين في ذلك بُعدهم الجغرافي عن النطاق العمراني ليستمروا في بث سمومهم ونشر جراثيمهم وتوزيعها في رؤوس المعسلات؛ فلا تواريخ للصلاحية على منتجات التبغ التي لا تحمل أية شعارات، أو مصادر معروفة.

كما تستعين تلك المقاهي المخالفة في زيادة بضاعتها، بعدد من النفايات الصلبة كالأخشاب التالفة، والمعسلات المحروقة وغير الصالحة للاستخدام، دون أية مراعاة للقوانين والاشتراطات الصحية المعتمدة.. وعوضًا عن تجديد المعدات وتغييرها تعتمد على إشراك جميع روادها في نفس الأدوات التي يفترض أن يكون استخدامها لمرة واحدة فقط، لتضاعف بذلك احتمالية انتشار الأمراض والأوبئة، وتعزيز انتقال العدوى بين مرتاديها؛ مما ينذر بكوارث صحية وبيئية تحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المعنية بالأمر لإيقافهم وإحكام القبضة عليهم حماية للمجتمع.

فما سبق كان استهلالًا لا بد منه، وجرس إنذار لكل الجهات المعنية، يكشف حجم الضرر بالمقاهي خارج العمران؛ ليكون ذلك حافزًا على ضرورة تسريع إصدار تنظيم يمنع في المقام الأول تكرار هذه الماسأة بالمقاهي داخل النطاق العمراني، ويعالج ثانيًا هذا الخلل البيّن خارج المدن.