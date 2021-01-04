أمانة الرياض: رصدنا مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية

قالت: غابت عنها الاشتراطات الصحية وأمهلنا المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح

رصدت أمانة الرياض مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وقامت بإمهال ملاكها للتصحيح.

قالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض، وبمشاركة جهات حكومية وأمنية، ترصد مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وغابت عنها الاشتراطات الصحية، وتمهل المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح.

أمانة الرياض الرياض

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04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 08:58 AM

قالت: غابت عنها الاشتراطات الصحية وأمهلنا المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح

أمانة الرياض: رصدنا مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رصدت أمانة الرياض مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وقامت بإمهال ملاكها للتصحيح.

قالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض، وبمشاركة جهات حكومية وأمنية، ترصد مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وغابت عنها الاشتراطات الصحية، وتمهل المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح.

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