خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير البرازيل

بمناسبة انتهاء عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة فلافيو ماريغا، الذي ودّع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وحضر الاستقبال، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.