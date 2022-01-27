انتخاب الرئيس العراقي الجديد في 7 فبراير

الكشف عن أسماء المرشحين الاثنين المقبل

حددت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم (الخميس)، 7 فبراير المقبل موعدًا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت الرئاسة عبر "تويتر" أنها ستكشف الاثنين المقبل عن أسماء المرشحين بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى عقد اجتماع للتباحث بشأن الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية.