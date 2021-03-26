





0

أكدت وقوفها مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها

أفغانستان تدين محاولات استهداف السعودية بالطائرات المفخخة

230

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية التي استهدفت جامعتي جازان ونجران والمدنيين في خميس مشيط، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عبر الطائرات المفخخة بدون طيار.

وأكدت أفغانستان رفضها التام لمحاولات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.



وجددت دعمها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ويستهدف مواطنيها والمقيمين على أراضيها.