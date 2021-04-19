"مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان" يحصل على شهادة "الأيزو"

لاستيفائه معايير نظام الجودة في كل خدماته:

حصل مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون الإسكان، على شهادة نظام إدارة الجودة "الأيزو" (ISO 9001: 2015)، وذلك ضمن جهود المكتب في تحقيق أعلى معايير الجودة في إدارة عملياته ومطابقتها لمعايير شهادة "الأيزو ISO".



وأوضح مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان أن الشهادة تأتي نظير استيفائه معايير نظام الجودة في كل الخدمات التي يقدمها والتي تتضمن: التخطيط الإستراتيجي، وتيسير الأعمال ودفع الإنجاز، وإعداد التقارير الموثوقة، إنشاء حلقة الاتصال الفعّال والمواءمة، وضمان جودة تنفيذ المشروعات والمبادرات في الإسكانية.



وأكد المكتب التزامه بالاستمرار في تطبيق الجودة وفق أعلى المعايير العالمية من خلال إدارة التميز المؤسسي بمكتب تحقيق الرؤية بما ينعكس إيجابًا على الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى دوره في متابعة خطط البرامج والمبادرات المتنوعة التي تعمل عليها منظومة الإسكان من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والرقابة لتيسير المسكن الملائم للأسر السعودية لرفع نسبة التملك السكني إلى 70 % وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.



فيما ثمّن رئيس مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان المهندس عبدالله بن فهد الفارس، الجهود المميزة والمبذولة من قِبل فريق العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي توجت بالحصول على شهادة الاعتماد، مشيرًا إلى استمرار مكتب تحقيق الرؤية لتحقيق أهدافه الإستراتيجية بتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية الملائمة، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بأسعار مناسبة، وتحسين عمليات وأداء القطاع العقاري من خلال الأنظمة والتشريعات.