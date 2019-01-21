روسيا تكشف تفاصيل الضربة الإسرائيلية على دمشق

"إنترفاكس": الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 30 صاروخاً

أعلن مركز التحكم العسكري الروسي في سوريا، اليوم الاثنين، أن الضربات التي شنها الجيش الإسرائيلي في دمشق، فجر الاثنين، أسفرت عن مقتل 4 جنود سوريين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المركز أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنبلة موجهة، أطلقتها إسرائيل وفق "سكاي نيوز".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن مراسلها: إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية "أسقطت عشرات الأهداف المعادية التي أطلقها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي السورية".

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارات أدت إلى مقتل 11 شخصاً قرب العاصمة السورية دمشق.

وكان بيان للجيش الإسرائيلي قد قال: إن الغارات استهدفت فيلق القدس "رداً على إطلاق صاروخ أرض أرض من قِبَل قوة إيرانية من داخل الأراضي السورية"، ضد منطقة شمال هضبة الجولان؛ حيث تم اعتراض الصاروخ من قِبَل منظومة القبة الحديدية.