بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الرمضانية في بنين

استفاد منها 1.800 فرد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين.

وجرى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في بلدية كاندي بمحافظة أليبوري، استفاد منها 1.800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية بنين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.