محافظ العلا يتفقد البلدية ويوجّه بالتيسير على المراجعين

ناقش احتياجات المحافظة وسبل تطوير الخدمات المقدمة

اطلع محافظ العلا، مبارك بن عطالله المورقي، اليوم، على سير العمل ببلدية المحافظة، خلال قيامه بزيارة ميدانية، استقبله في مستهلها رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي وبعض روساء الأقسام في البلدية.

وناقش "المورقي" احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية وسبل تطويرها وإلانجازات التي حققتها البلدية والجهود التي بذلتها في سبيل تحقيق التنمية.

وأشار "المورقي" إلى ما تمثله البلدية من ركيزة أساسية في تقديم الخدمات وملامسة احتياجات المواطنين، حيث تتضافر جهودها مع بقية الجهات الحكومية لخدمة المواطنين وتنمية المحافظة.

وحث المحافظ الجميع على مواصله النجاح وبذل الجهود في سبيل تذليل كافة الصعاب أمام المراجعين والمستفيدين من الخدمات البلدية.