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قال: القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل

"التحالف": "إبراهيم الحوثي" تعرَّض لتصفية في عملية صراع أجنحة بالمليشيا الانقلابية

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، وخلاف بين القيادات.

وأوضح التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.