معارض تركي: بلادنا تدعم المسلحين ولسنا مع إقحامها بخلافات أي بلد عربي

أكد أن علاقات "أنقرة" يجب أن تكون مع الحكومات وقال: ليست المرة الأولى تُنتقد

أكد المعارض التركي عضو حزب الشعب الجمهوري دانيز أوغلو؛ لـ "سبق"، أن تركيا ليست المرة الأولى التي تتعرض للانتقاد بسبب السياسات التي تنتهجها، مبيناً في حديثه أن العلاقات التركية مع الشرق الأوسط يجب أن تكون مع الحكومات وليس بدعم المجموعات المسلحة والتشكيلات الخارجة عن القانون؛ حيث جاء حديث "أوغلو" في أعقاب كلمة ألقاها أمين عام الجامعة العربية في قمتها الثلاثين بتونس.

وتفصيلاً قال "أوغلو": "ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها السياسة الخارجية التركية للانتقاد، ونحن نرى أن العلاقات مع الشرق الأوسط تكون من خلال الدول والحكومات الرسمية وليس المجموعات المسلحة والتشكيلات الخارجة عن القانون".

وتابع: "قد لا نتفق مع سياسة دولة ما لكن هذا لا يعني أن ندعم أطرافاً مسلحة أخرى داخل هذه الدولة"، مشيراً إلى أن "استقرار دول الشرق الأوسط يسهم في استقرار تركيا ولسنا مع إقحام تركيا في الخلافات الداخلية لأي بلد عربي مجاور أو بعيد".