"كورونا" يغلق الوجهات السياحية والترفيهية والثقافية في أبوظبي

ابتداءً من غدٍ وحتى نهاية مارس

أعلنت حكومة أبوظبي، اليوم السبت، أنها ستغلق مؤقتاً وجهات ثقافية وسياحية وترفيهية في الإمارة، بما في ذلك "متحف اللوفر-أبوظبي" للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على "تويتر" بأنه "تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبوظبي تغلق مؤقتاً المناطق السياحية الرئيسية والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة ابتداءً من غد 15 مارس وحتى نهاية الشهر"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، ذكر موقع متحف "اللوفر-أبوظبي" في تغريدة على "تويتر" أنه يعطي الأولوية في قرار الإغلاق لصحة زواره وموظفيه وسلامتهم.