"الغامدي" مديراً للتوعية بهيئة الاتصالات

أصدر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، قراراً يقضي بتعيين سعيد بن حسين الغامدي مديراً للاتصال المؤسسي والتوعية بالهيئة.

يُشار إلى أن الغامدي شغل قبل ذلك منصب مدير إدارة الإعلام بـ"هيئة الاتصالات"، ويعد من الكوادر المميزة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.