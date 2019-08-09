جهود قطار المشاعر.. استبدال 34 ألف قطعة في 72 ألف ساعة

الزهراني: أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي شملت إجراء اختبارات المحاكاة

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، أن إجمالي القطع الاستهلاكية التي تم تغييرها في قطار المشاعر تجاوزت 34 ألف قطعة استغرق استبدالها أكثر من 72 ألف ساعة عمل، مبينة أن فريقًا من المهندسين والفنيين باشروا أعمال الصيانة بإشراف كوادر وطنية مؤهلة.

وأوضح مدير التشغيل والصيانة لقطار المشاعر المهندس موسى الزهراني، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بدأت أعمال الصيانة فور صدور مجلس الوزراء بإسناد خدمة وصيانة وتشغيل قطار المشاعر للشركة؛ استعدادًا لموسم الحج ولضمان إنهاء كافة أعمال الصيانة قبل موسم الحج بوقت كاف.

وأضاف المهندس الزهراني أنه منذ صدور القرار وحتى اليوم قمنا بتغيير 34.278 قطعة استهلاكية متعلقة بأنظمة القطار المختلفة؛ من ضمنها 10 آلاف قطعة تم تغييرها في نظام الأبواب، إضافة إلى 2500 بطارية، وقطع أخرى في أنظمة التشغيل الكهربائية والأنظمة الميكانيكية وأنظمة الفرامل، وتغيير بعض الأجزاء في سكة الحديد.

وأفاد الزهراني أن فريقًا من المهندسين وذوي الاختصاص خاضوا تحدِّيًا مع الزمن لإنجاز أعمال الصيانة قبل موسم الحج، واستغرق تغيير القطع بالكامل 72 ألف ساعة عمل، كما قمنا بإجراء اختبارات شاملة للكشف على القطع بعد تركيبها للتأكد من عملها بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي شملت إجراء اختبارات المحاكاة، وهي محاكاة حركات النقل التي تحدث في الحج بنفس التوقيت؛ لرفع الكفاءة التشغيلية للقطار، مؤكدًا أن تحليل المحاكاة أظهر ارتفاعًا في الكفاءة التشغيلية.