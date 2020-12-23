كورونا يضرب الآلاف في العالم العربي خلال 24 ساعة.. والمغرب تسجِّل 2566 إصابة

الفيروس أصاب 2246 لبنانيًّا و2110 فلسطينيين.. والجزائر سجَّلت 480 حالة

سجَّلت المغرب 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) اليوم الأربعاء؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 423214 إصابة.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 56 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 7086، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 385895.

من ناحية أخرى، سجّلت لبنان 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 163225 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 116143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1333 حالة بعد تسجيل 22 حالة وفاة.

وفي الجزائر بلغت الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية 480 إصابة جديد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 69549 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2696 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 381 مريضًا؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 64401 حالة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة بفلسطين 2110 إصابات جديدة بالفيروس، و31 وفاة، و1823 حالة تعافٍ.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 81.9 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.2 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات. لافتة الانتباه إلى وجود 119 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 29 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.