" تعليم القنفذة " ينعى وفاة مساعد شؤون المعلمين

توفت مساء البارحة في حادث مروري

رفعت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة مساعد مدير شؤون المعلمين أمل عبده عوض التي وافتها المنية مساء البارحة نتيجة حادث مروري بمحافظة القنفذة، وبحسب المصادر اصيبت مساعد شؤون المعلمين بالمركبة التي كانت تقودها مع أخرى كانت برفقتها بإصابات خطيرة نقلت على إثرها إلى مستشفى القنفذة العام بعد اسعافها وكذلك أصيبت مرافقتها بالحادث.

من جهته قال المتحدث الرسمي لصحة القنفذة بالإنابة حسن العيسي، وصلت فتاة ( مساعد مدير شؤون المعلمين بتعليم القنفذة ) مصابة بحادث وبرفقتها أخرى عن طريق الهلال الأحمر السعودي وذلك عند الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الثلاثاء ، وبعد الكشف عليها اتضح أنها متوفية ، مشيراً إلى أن مرافقتها إصاباتها طفيفة وترقد بقسم التنويم تحت الملاحظة ومقدماً تعازي صحة القنفذة لأسرة الفتاة المتوفاة.

من جانب آخر نقل مدير شؤون المعلمين بتعليم محافظة القنفذة الدكتور إبراهيم حسين الحسني تعازي ومواساة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ومدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي وكذلك نقل تعازي كافة منسوبي الادارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة والإدارة وكافة منسوبي التعليم بالمحافظة، لأسرة مساعد شؤون المعلمين وذويها.

وعبّر " الحسني " عن بالغ الحزن والألم والأسى من كافة منسوبي التعليم على فقدها ، داعيًا الله عز جل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وأن يجبر مصابهم ويرزقهم الثبات والاحتساب.

وأكد الحسني إن المصاب مصاب الجميع، وامتدح ما تميزت به خلال فترة عملها (يرحمها الله) من خلق رفيع، وعطاء وإخلاص وتفانٍ، سائلاً الله أن يجزل لها الأجر والمثوبة تجاه ما قدمته لبنات هذا الوطن المعطاء.

وكتب الحسني في حسابه بتويتر رسالة وتناقلتها جميع القروبات ووسائل التواصل الإجتماعي قال فيها "إنا لله وإنا إليه راجعون .. لقد رحلت الأستاذة أمل عبده عوض ؛ العلم البارز في سماء تعليم القنفذة ، المؤسس الحقيقيي لشؤون المعلمات منذ عام ١٤٢٤هـ ، رحلت عن الدنيا دون أدنى مقدمات .. لقد رحلت مخلفة وراءها قصة عظيمة جسدتها سيرتها العطرة في البناء والتطوير والإنجاز .. كانت فعلاً الزميلة الصادقة والأخت الناصحة الأمينة .. لقد مضت إلى ربها في رحلة عاجلة لكنها تركت خلفها أجمل الأثر ، إخلاصاً في العمل جدية في الأداء احتراماً للآخرين ، عزاؤنا آثارها الملموسة في كل ناحية ... فأحسن الله عزاء أهلها وذويها وأحسن الله عزاءنا جميعاً في رحيلها وأخلف علينا فيها بخير وجعل جنة الخلد مثواها .. والحمد لله على كل حال .

هذا وخيم الحزن على منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة فور سماعهم خبر وفاة مساعد شؤون المعلمين مقدمين إلى أسرتها أحر التعازي والمواساة سائلين الله عزوجل للفقيدة الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى من الجنة ولذويها الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون.