البرازيل: تسجيل 67860 إصابة جديدة و1284 وفاة إضافية بكورونا

العدد الإجمالي للإصابات وصل لمليونين و227514 والضحايا 82771

سجلت البرازيل 67860 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 1284 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و227514 والوفيات إلى 82771.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

1

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 08:30 AM

العدد الإجمالي للإصابات وصل لمليونين و227514 والضحايا 82771

البرازيل: تسجيل 67860 إصابة جديدة و1284 وفاة إضافية بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 512

سجلت البرازيل 67860 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 1284 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و227514 والوفيات إلى 82771.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

البرازيل فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020