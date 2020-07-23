البرازيل: تسجيل 67860 إصابة جديدة و1284 وفاة إضافية بكورونا

العدد الإجمالي للإصابات وصل لمليونين و227514 والضحايا 82771

سجلت البرازيل 67860 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 1284 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و227514 والوفيات إلى 82771.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.