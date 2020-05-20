جمعية "زارعي القوقعة" توزِّع قطع غيار الجهاز مجانًا على 43 مستفيدًا

بدعم من "السبيعي" وتحت شعار "مستمرون بالعطاء حتى انتهاء كورونا"

تحت شعار "مستمرون بالعطاء حتى انتهاء جائحة كورونا"، دشنت جمعية زارعي القوقعة "الرياض" ثاني مبادراتها "مبادرة توزيع قطع غيار جهاز القوقعة - المرحلة الأولى" ضمن مراحل قادمة عدة - بإذن الله -، بدعم من أوقاف محمد بن إبراهيم السبيعي، وبشراكة مع مؤسسة شباب خير أمة ضمن حملة نعين ونعاون. وكان دور المؤسسة التعاون مع الجمعية في إيصال القطع للمستفيدين في ظل الظروف الراهنة.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس الجمعية نايف الوسمي أن الجمعية لديها مبادرات عدة في الأيام القادمة. وضمن أهداف الجمعية خاصة مبادرة توزيع القطع التي تعد من أهم المبادرات. وتم تدشين أولى مراحل توزيع قطع جهاز القوقعة للمستفيدين والمسجلين في الجمعية وحسب الأولوية، وكما اعتُمد من قِبل مجلس الإدارة، وتم الاختيار في المرحلة الأولى. وبلغ عدد المستفيدين 43 زارعًا ممن تنطبق عليهم الشروط، وهم موجودون في مدينة الرياض. مع العلم بأن الجمعية نطاقها الإداري منطقة الرياض.

وأضاف بأنه في المرحلة القادمة سيتم التوزيع على مستفيدين آخرين؛ لتعم الفائدة من هذه المبادرة جميع المسجلين في الجمعية. مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي لتحقيق التكاتف والتعاون لتوفير احتياجات زارع القوقعة، وتعزيز المواطنة الفاعلة مع قيادتنا الرشيدة.

وقدّم مجلس إدارة جمعية زارعي القوقعة "الرياض" الشكر والتقدير لأوقاف الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي -رحمه الله- لمبادرتها وعطائها السخي لدعم الجمعية في مبادرة توزيع قطع غيار جهاز القوقعة.

واختتم "الوسمي": الجمعية مستمرة -بإذن الله- في برامجها التوعوية والتثقيفية، وكذلك المساهمة في مساعدة الزارعين في توفير قطع الجهاز. والله الموفق.