أسعار النفط تسجّل تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ 9 أشهر

يخسر أكثر من 9 % ‏خلال أسبوع

سجّلت أسعار النفط أمس، تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر، حيث باع المستثمرون العقود ‏الآجلة، تحسباً لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة ‏بكوفيد-19.‏

‏وسجّل خام برنت تراجعاً عند التسوية 1.27 دولار، بما يعادل 1.9 % إلى 65.18 دولار للبرميل، ‏وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر على ‏انخفاض 1.37 دولار أو 2.2 % إلى 62.32 دولار للبرميل أمس، ليخسر أكثر من 9 % ‏خلال الأسبوع.‏