أسعار النفط تسجّل تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ 9 أشهر

سجّلت أسعار النفط أمس، تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر، حيث باع المستثمرون العقود الآجلة، تحسباً لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.
وسجّل خام برنت تراجعاً عند التسوية 1.27 دولار، بما يعادل 1.9 % إلى 65.18 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر على انخفاض 1.37 دولار أو 2.2 % إلى 62.32 دولار للبرميل أمس، ليخسر أكثر من 9 % خلال الأسبوع.
يخسر أكثر من 9 % خلال أسبوع
سجّلت أسعار النفط أمس، تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر، حيث باع المستثمرون العقود الآجلة، تحسباً لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.
وسجّل خام برنت تراجعاً عند التسوية 1.27 دولار، بما يعادل 1.9 % إلى 65.18 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر على انخفاض 1.37 دولار أو 2.2 % إلى 62.32 دولار للبرميل أمس، ليخسر أكثر من 9 % خلال الأسبوع.