67 عاماً على إنشاء وزارة التجارة.. "الدارة" تنوّه "حدث في مثل هذا اليوم"

قالت: أُسست بعد صدور أمر ملكي بتاريخ 15 مارس من عام 1954

نوّهت دارة الملك عبدالعزيز، بذكرى مرور 67 عاماً على إنشاء وزارة التجارة؛ موضحة أنه في مثل هذا اليوم الموافق 15 مارس من عام 1954، الموافق 11 / 7 / 1373هـ، صدر أمر ملكي بتأسيس وزارة التجارة.

جديرٌ بالذكر أن وزارة التجارة هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة بالمملكة العربية السعودية، أُسست عام 1373 هـ، وتتولى مهمة وضع وتنفيذ السياسات التجارية للمملكة، وتسهيل العمل التجاري وتنميته داخلياً وخارجياً، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم، إضافة إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها.

وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، حققت السعودية المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال من بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة الأعمال، وتقدمت 30 مرتبة عن العام الماضي لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلّصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقطة، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.