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تزامنًا مع خروجه من المستشفى معافى

شاهد.. منصات "الإسلامية" على مواقع التواصل تتوشح بصور ولي العهد وعبارات التهاني بسلامته

توشحت منصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات وتصاميم تزينت بصور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - تحمل تهاني ودعوات صادقة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه يوم أمس وتكللت بالنجاح.

وحملت التصاميم التي حظيت بمشاهدات عالية وبإشادة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، عبارات وكلمات وأبيات شعر تمثل رسائل محبة ووفاء للقيادة الرشيدة نبراسها صدق الولاء والانتماء للوطن، كما تجسد هذه التصاميم والبروشورات ما يكنه الجميع للقيادة من حب ووفاء وإخلاص وتفان.