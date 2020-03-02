رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران ومحافظاتها

تستمر حتى 11:55 ليلاً وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, وشرورة, ويدمة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

رياح مثيرة للأتربة حالة الطقس نجران

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02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 09:33 AM

تستمر حتى 11:55 ليلاً وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران ومحافظاتها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, وشرورة, ويدمة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

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رياح مثيرة للأتربة حالة الطقس نجران

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