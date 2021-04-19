"نأسف لا نستطيع خدمتك الآن".. صدمة دائمة بأجهزة الصراف الآلي بالأفلاج

قلق أزعج الأهالي منذ فترة طويلة ودفعت المواطنين لقطع مسافة أكثر من ٦٠ كم

شكلت عبارة "ناسف لا نستطيع خدمتك الآن" بأجهزة الصراف الآلي بالبديع جنوب الأفلاج هاجس قلق أزعج الكثير من الأهالي منذ فترة طويلة ودفعت المواطنين لقطع مسافة أكثر من ٦٠ كم لمدينة ليلى لسحب النقود.



وتشهد أجهزة الصراف الآلي بالبديع خروجها من الخدمة لفترات طويلة، الأمر الذي أثّر في قضاء احتياجات الأهالي والتزاماتهم، وسبب شكوى الكثير منهم، إزاء تأخُّر حل تلك المشكلة المزمنة على حد قولهم.



وطالب الأهالي في الوقت نفسه المسؤولين بسرعة معالجة الوضع الحالي للأجهزة ليتسنى لهم التبضع من المراكز التموينية والاستهلاكية القريبة من منازلهم.