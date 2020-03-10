شاهد.. فهد المولد يشارك في تدريبات الاتحاد للمرة الأولى منذ إيقافه

شهدت التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد اليوم الثلاثاء مشاركة فهد المولد مهاجم الفريق للمرة الأولى منذ إيقافه العام الماضي بعد سقوطه في فحص المنشطات تمهيدًا لمشاركته مع الفريق في المرحلة المقبلة.

ونشر حساب اتحاد جدة مقطعًا مصورًا لمشاركة اللاعب (24 عامًا) في تدريبات الفريق التي يجريها استعدادًا لملاقاة الوحدة ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرَّض المولد إلى الإيقاف في شهر مايو من العام الماضي؛ وذلك بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة في العينة التي أُخذت منه بعد مواجهة النصر في الجولة الـ27 من الدوري السعودي بالموسم الماضي؛ وتم إيقافه عن اللعب عامًا كاملاً.

وكانت مباراة الريان القطري في دوري أبطال آسيا 2019 آخر مباراة خاضها المولد مع فريقه، على أن يعود إلى الملاعب رسميًّا بعد انتهاء إيقافه في التاسع من مايو المقبل.

وفي سياق متصل، اختتم فريق الاتحاد تحضيراته لملاقاة الوحدة دوريًّا غدًا الأربعاء وسط متابعة إدارية؛ إذ حضر رئيس النادي الأسبق المهندس حاتم باعشن، وعضوا المجلس الأسبقان الأستاذ محمد بن معمر والدكتور توفيق رحيمي؛ وذلك لمتابعة الحصة التدريبية للفريق.

وتعرَّض الحارس فواز القرني لإصابة أثناء التدريبات؛ وسيُجري مزيدًا من الفحوصات الطبية للوقوف على إصابته.