"الغذاء والدواء" توضّح حقيقة احتواء شراب الفاكهة على شكل بودرة مواد كيميائية

نصحت بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات لاحتوائها على كميات عالية من السكر

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة لمعلومةِ أن شراب الفاكهة على شكل بودرة يحتوي على مواد كيميائية ضارة؛ حيث يتم التأكد من جميع المكونات في المادة وتقييم سلامتها.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: تنصح هيئة الغذاء والدواء بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات؛ لاحتوائها على كميات عالية من السكر وانخفاض قيمتها الغذائية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

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08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442 09:13 PM

نصحت بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات لاحتوائها على كميات عالية من السكر

"الغذاء والدواء" توضّح حقيقة احتواء شراب الفاكهة على شكل بودرة مواد كيميائية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة لمعلومةِ أن شراب الفاكهة على شكل بودرة يحتوي على مواد كيميائية ضارة؛ حيث يتم التأكد من جميع المكونات في المادة وتقييم سلامتها.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: تنصح هيئة الغذاء والدواء بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات؛ لاحتوائها على كميات عالية من السكر وانخفاض قيمتها الغذائية.

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الهيئة العامة للغذاء والدواء

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