ابتداءً من 7 نوفمبر.. "جوجل" تبدأ في طرح "بيكسل سليت" للطلب المسبق

زوّدت بشاشة LCD بقياس 12.3 بوصة بدقة فائقة وكاميرا بدقة 8 ميجابيكسل

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية أنها بدأت في طرح حاسبها اللوحي "بيكسل سليت" بدءاً من اليوم الأربعاء 7 نوفمبر؛ وفقاً لنظام الطلب المسبق.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها ستبدأ في طرح "بيكسل سليت" رسمياً في الأسواق العالمية، في أواخر شهر نوفمبر الجاري.

ويبدأ سعر حاسب "بيكسل سليت" من 599 دولاراً أمريكياً، ثم 799 دولاراً حتى 999 دولاراً أمريكياً.

ويمكن للمستخدم أيضاً شراء حاسب "جوجل" الجديد "بيكسل سليت" مع عدد من الأجهزة الملحقة، مثل لوحة المفاتيح التي يصل سعرها إلى 199 دولاراً أمريكياً، أو قلم "بيكسل بوك" الأزرق بسعر 99 دولاراً.

وكانت "جوجل" قد أطلقت في وقت سابق، "أول حاسب هجين خاص بها، يجمع بين الحاسب اللوحي والمحمول، وهو "بيسكل سليت".

وزوّدت حاسبها الجديد بشاشة LCD بقياس 12.3 بوصة بدرجة دقة فائقة، بمعدل 3000×2000 بيكسل، كما دعمته بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل ذات بؤرة واسعة.

وتم دعم "بيكسل سليت" بتطبيق للكاميرا "حصري" من الشركة الأمريكية، والذي سيجعل التقاط الصور به، ثورياً بصورة كبيرة، والذي سيضيف تأثيرات مميزة حصرية.

وقالت "جوجل": إن "بيكسل سليت" سيكون أول حاسب محمول قابل للتحول إلى حاسب لوحي يعمل بنظام تشغيل "كروم أو إس"، كما أنه سيكون مدعوماً بنظام تشغيل "ويندوز 10" أيضاً، بالإضافة إلى عمله بنظام تشغيل "أندرويد باي" الجديد.

أما بالنسبة للمعالج؛ فيتم دعمه بـ3 معالجات دفعة واحدة؛ أحدها للنسخة اللوحية بسرعة 1.5 جيجاهرتز، والنسخة الكاملة بسرعة 4.2 جيجاهرتز، وآخر بسرعة 3.9 جيجاهرتز، كما سيتم تزويده أيضاً بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت، بالإضافة إلى نموذج أقل بسعر أقل بسعة 8 جيجابايت.