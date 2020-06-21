"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 21 يونيو 2020، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 157612 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2213 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 101130 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1267 حالة وفاة.

و كشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 55215 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة .