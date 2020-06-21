"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 21 يونيو 2020، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 157612 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2213 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 101130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1267 حالة وفاة.
و كشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 55215 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة .

149

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 03:31 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

عبدالله البرقاوي

الرياض

32 97,441

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 21 يونيو 2020، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 157612 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2213 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 101130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1267 حالة وفاة.
و كشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 55215 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020