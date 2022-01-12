أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وارتفاع التضخم السنوي بالولايات المتحدة

صعد السعر في المعاملات الفورية 0.27 % إلى 1826.80 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى في 40 عامًا مما دفع المستثمرين لشراء المعدن النفيس، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.27 في المائة إلى 1826.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1925 بتوقيت جرينتش، موسعًا مكاسبه بعد أن سجل أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر في جلسة الثلاثاء.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمائة ليسجل عند التسوية 1827.30 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة سجل في ديسمبر أكبر زيادة سنوية في نحو أربعة عقود، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وتراجعت أيضًا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.88 بالمائة إلى 23.19 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين واحدًا بالمائة إلى 980.50 دولار. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمائة إلى1911.80 دولار للأوقية.