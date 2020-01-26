"الصحة": هذه أبرز الاستفسارات وإجاباتها التي وردتنا عن "كورونا" عبر "937"

بيّنت أن المرض ينتقل بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى آخر بالمخالطة

نشرت وزارة الصحة مجموعة من الاستفسارات التي تلقتها حول فيروس كورونا وإجاباتها عبر مركز الاتصالات (937).

وقالت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، من الأسئلة التي وردتها: أين مدى انتشار الفيروس حالياً؟ لتجيب بأن بداية انتشار الفيروس كانت في مدينة ووهان الصينية قبل وصوله إلى المقاطعات الأخرى ثم الدول المجاورة للصين، فالولايات المتحدة عن طريق المسافرين العائدين من بكين.

وبيّنت "الصحة" في ردّها على سؤال: هل ينتقل الفيروس بين البشر؟ أن المرض ينتقل بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى آخر عن طريق المخالطة القريبة دون حماية.

وتابعت الوزارة في ردّها عن أعراض الإصابة بالفيروس؟ أن أعراض الإصابة بالمرض المستجد تتمثل في الحمّى والسعال وضيق التنفس وأحياناً تتطور الإصابة إلى الالتهاب الرئوي؛ ما قد يتسبّب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف، والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض الرئة المزمنة.

وأكّدت الوزارة أنه حتى الآن لم تُعرف علاجات فعالة أو لقاحات للوقاية من الفيروس.