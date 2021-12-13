الكابتن صالح السيف يحقق المركز الأول في رالي حائل لفئة T3

يستعد للمشاركة في رالي دكار المزمع إقامته مطلع يناير القادم

حقق قائد فريق الحصان الأسود سائق الراليات السعودي لفئة T3 الكابتن صالح السيف المركز الأول في رالي حائل تويوتا الدولي ٢٠٢١، بعد أداء لافت قدمه البطل في جميع مراحل السباق، ومعالجة المشكلات والأعطال الفنية التي تعرضت لها المركبة، في زمن قياسي.

ويتمتع الكابتن "السيف" بالعديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات، حيث حقق كثيراً من الإنجازات منها "وصافة العالم في بطولة الراليات الصحراوية هذا العام والعام الماضي، بطل المملكة العربية السعودية لعام 2020، بطل الشرق الأوسط 2021، بطل حائل للنسخ الأربع الماضية، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني في رالي داكار في فئة t3 s لعام 2020".

وأعرب "السيف" عن سعادته في تحقيق الفوز وتحقيق المركز الأول رغم قوة المنافسة, بينما يستعد للمشاركة في رالي دكار، المزمع إقامته في مطلع شهر يناير لعام ٢٠٢٢م في المملكة العربية السعودية.