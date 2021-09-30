9 فعاليات نفّذتها جمعية "أيتام جدة" احتفاء باليوم الوطني 91

"ناقرو" هنّأ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بذكرى يوم التوحيد

اختتمت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فعالياتها احتفاء بذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية تحت شعار (هي لنا دار).

ورفع المدير التنفيذي للجمعية د.م.محمد ناقرو، تهانيه بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة بهذه الذكرى التي تتجدد لتذكّر بجهود قادة هذه البلاد في بناء هذا الوطن العظيم، ابتداء من توحيد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، إلى يومنا هذا عصر النهضة والتطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ورؤيته الطموحة 2030.

وأضاف "ناقرو" أن مشاركة جمعية رعاية الأيتام بجدة في الاحتفاء بهذه الذكرى، هو جزء من دورها في إبراز ما تُقدمه المملكة لفئة الأيتام، من خلال هذه الجمعية التي تُعنى بكفالتهم، ورفع مستوياتهم المهارية والمعرفية، والعمل على تحويلهم من الرعوية إلى التنموية، من خلال مجموعة من المبادرات الابتكارية والخدمات النوعية.

ونوّه "ناقرو" بفخر الجمعية بشركائها الذين نفّذت معهم هذه الفعاليات التسعة؛ حيث استقبل رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي أيتام الجمعية، وقدم مجموعة من الهدايا لهم، كما استقبل مدير الجوازات بمنطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله المشيخي أيتام الجمعية وبادلهم مشاعر الفرحة بهذه المناسبة، ثم تمت زيارة مدير تعليم جدة الدكتور سعود بن بركي المسعودي، وشارك الأيتام احتفاليتهم، كما قدّم مجموعةٌ من أيتام الجمعية الورود لرجال الصحة بمحافظة جدة على دورهم في فترة الجائحة.

يأتي ذلك بجانب عدة فعاليات احتفالية بمقر الجمعية بالشراكة مع عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز، ومع كلية الغد للعلوم الصحية، وفريق كيان التطوعي، وبيت الدونات ومثلث الألعاب، وبلغ إجمالي المشاركين من الأيتام 96 يتيمًا.