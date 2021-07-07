2 منهم في الرياض.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 4 مناطق

بعد تعقيمها عقب ثبوت حالات كورونا بين المصلين فيها

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 151 يومًا، 1777 مسجدًّا.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، هي: مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان.

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.