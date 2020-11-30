"فهد بن جلوي" يشارك في الاجتماع الثاني والثلاثين لرؤساء ‏اللجان الأولمبية الخليجية

إقرار حصة رياضية وإنشاء هيئة فض المنازعات الخليجية.. نيابةً عن "الفيصل"

عُقد، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني والثلاثين لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي "عن بعد"، بحضور ‏نائب رئيس ‏اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نيابةً ‏عن ‏الرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.‏

واعتمد الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة الأمير فهد بن جلوي؛ ‏لبحث أوجه التعاون الدولي ‏المشترك بين دول المجلس والدول المتقدمة رياضياً والمنظمات الإقليمية ‏والدولية.‏

كما أقر المجتمعون إنشاء هيئة فض المنازعات الخليجية بمملكة البحرين وتعيين الدكتور عبدالرحمن ‏‏الخشرم مديراً تنفيذياً لها على أن يتم تشكيل مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة، وقيام اللجان ‏‏الأولمبية الخليجية بإرسال قائمة مرشحيها للمجلس، والرفع بذلك في الاجتماع القادم للمكتب ‏‏التنفيذي بدول المجلس المقرر عقده على هامش دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام ‏‏بالكويت مارس المقبل. ‏

ووافق الاجتماع على الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل المشترك في المجال الرياضي، والرفع بذلك ‏‏لمقام المجلس الأعلى للاعتماد، على أن يكون إطلاقها عام 2021 ولمدة خمس سنوات، مع تشكيل ‏‏فريق عمل برئاسة الأستاذ طه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الأولمبية العمانية لمتابعة ‏‏تنفيذ الخطة. ‏

وأدرج الاجتماع رياضتي الفروسية (مسابقة القفز الحر) والألعاب الشتوية (الهوكي) ضمن ‏‏الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودمجها مع دورة الألعاب الرياضية ‏‏الشاطئية الخليجية الثالثة لتكون دورة ألعاب واحدة وبشكل استثنائي، مع إضافة ألعاب: كرة ‏‏القدم الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، كرة السلة 3×3 الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، ‏‏الدراجات المائية (الجت سكي).‏

واطلع الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد حصة دراسية رياضية يومية ملزمة لجميع ‏‏المراحل التعليمية، مقدمين الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول ‏‏المجلس للموافقة على زيادة الأنشطة الرياضية بجميع المدارس الحكومية الخليجية؛ على أن يتم ‏‏توصية الاتحادات الرياضية الوطنية لدعم ورعاية المسابقات الرياضية المدرسية.‏

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية ‏عبدالعزيز العنزي، ومدير العلاقات الدولية المكلف باللجنة الأولمبية عبدالعزيز البقوص.‏