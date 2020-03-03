"ساما" تخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

في ضوء التطورات العالمية

قرَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75 % إلى 1.25 %.





ويأتي ذلك الخفض في ضوء التطورات العالمية.