"التعاون الإسلامي" ترحّب بالإجماع الأممي لصالح مشاريع قرارات فلسطين

فيما دعا "العثيمين" الدول لترجمة هذا الدعم السياسي بمساهمات مالية لـ"الأونروا"

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالتصويت لصالح جملة من مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما القرار الخاص بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لثلاث سنوات قادمة، والذي تم اعتماده بأغلبية 170 صوتًا، مقابل تصويت دولتين ضد القرار.



واعتبرت المنظمة ذلك الموقف التزامًا وإجماعًا دوليًّا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، بناء على القرار 194.



وأثنى الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على مواقف الدول التي صوّتت لصالح القرار، داعيًا في الوقت نفسه جميع الدول إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بمساهمات مالية لتمكين وكالة "الأونروا" من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم حلًّا نهائيًّا، وفقًا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.