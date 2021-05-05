الصحة العالمية: أكثر من 93 ألف وفاة بكورونا خلال أسبوع

بزيادة 6% عن الأسبوع الماضي.. وتسجيل 5.7 مليون إصابة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 93 ألف شخص توفوا بسبب فيروس "كورونا"، خلال الأسبوع الماضي، بزيادة تقدر بـ6% عن الأسبوع السابق.

وقالت المنظمة، في النشرة الوبائية الأسبوعية، إن عدد المصابين خلال ذلك الأسبوع زاد بأكثر من 5.7 مليون، وهي نفس حصيلة الأسبوع السابق له تقريباً، وفق "روسيا اليوم".

وأوضحت أن تفشي وباء "كورونا" حول العالم لا يزال عند أعلى مستوى للأسبوع الثاني على التوالي منذ بداية تفشي الفيروس.

وأشارت إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا، التي تضم الهند، سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 19%، بينما انخفض معدل الإصابة في أوروبا بنسبة 22%، وفي إفريقيا بنسبة 15%، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 14%، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 5%.

وارتفع معدل الوفيات بشكل كبير في جنوب شرق آسيا بنسبة 48%، لكنه انخفض في إفريقيا بنسبة 13%، وأوروبا بنسبة 12%، وغرب المحيط الهادئ بنسبة 3%.

وأُصيب في أوروبا أكثر من 1.16 مليون شخص خلال الأسبوع الماضي، وتُوفي أكثر من 22 ألف شخص.

وتم في الأمريكتين تسجيل أكثر من 1.3 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 36 ألف حالة وفاة، أما في جنوب شرق آسيا فتم تسجيل أكثر من 2.7 مليون إصابة، وتُوفي أكثر من 25 ألف شخص.





وفي الهند، وحدها ارتفع عدد المصابين بأكثر من 2.59 مليون في أسبوع، تليها البرازيل، حيث تم تسجيل أكثر من 421 ألف إصابة جديدة، وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 345 ألف إصابة جديدة.