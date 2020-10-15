"العفالق": نقدم الشكر للقيادة الرشيدة .. على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي

أكد أن غياب الجماهير عن الملاعب هو من أجل سلامتهم

رفع رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز العفالق، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على الدعم اللامحدود والمستمر الذي يشهده القطاع الرياضي بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، وإلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على الاهتمام والمتابعة لكل الاستعدادات الخاصة بالموسم الرياضي الجديد 2020— 2021، والذي سينطلق السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر 2020م

وأكد العفالق أن التعاون الكبير الذي وجدته رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة ياسر المسحل، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الرابطة، ورؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكل الجهود المبذولة للتحضير المبكر والأمثل لانطلاقة نسخة جديدة من مسابقة تحمل اسمًا غاليًا على المجتمع السعودي كافة، والمجتمع الرياضي على وجه التحديد، جعل المسؤولية أكبر على كل منسوبي الرابطة والجهات المشاركة، من أجل مواصلة النجاحات التي تحققت في المواسم السابقة منذ تأسيس الرابطة وحتى الآن.

وشدد رئيس مجلس إدارة الرابطة، على أن الجهود المبذولة، والتناغم الكبير بين الجهات المشتركة، أسفرت عن التغلب على التحديات الكبيرة التي مرت بها الكرة السعودية في الموسم الماضي، وتحقيق نجاح مبهر في الجزء الأخير من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسمها الماضي، وهو ما سيكون دافعًا لكل منسوبي الرابطة والجهات الأخرى، لتقديم المزيد من العمل والجهد، لتحقيق نجاحات أكبر في الموسم الرياضي الجديد، والذي ينتظره الملايين الرياضيين داخل وخارج المملكة.

وقال العفالق: "الجمهور الرياضي لن يكون حاضرًا في هذه الانطلاقة، من أجل سلامتهم وسلامة الجميع من مدربين ولاعبين وإداريين، لذلك فإننا ملتزمون في الرابطة خلال هذه الفترة وإلى أن تفتح الملاعب أبوابها من جديد، بنقل كل تفاصيل المواجهات على وسائل الإعلام، بالتعاون مع القنوات الناقلة، وأيضًا عبر منصات التواصل الاجتماعي للرابطة، وذلك إيمانًا منا بأهمية ودور الجمهور الرياضي، وتمكينه من التعايش مع كامل أجواء ومباريات فريقه في منصات التواصل الاجتماعي وفي مجتمعه وبيئته بالشكل الذي ينعكس إيجابًا على قوة المنافسة داخل المستطيل الأخضر.

واختتم رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين حديثه قائلاً: "الحماس والعمل والشغف الذي رأيته من كل منسوبي الرابطة منذ انتخابي رئيسًا لمجلس الإدارة، يجعلني متأكدًا أن الموسم الرياضي المقبل سيكون امتدادًا لنجاحات كبيرة تنظيميًا وتسويقيًا وإعلاميًا، وسنسير بشكل تصاعدي بما يوازي تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله، ووزارة الرياضة، وبما يواكب حجم ومكانة وقيمة الدوري السعودي بين المسابقات الخليجية والعربية والآسيوية.