شركة الإلكترونيات المتقدّمة تكشف عن حلولها التقنيّة المبتكرة خلال أسبوع جيتكس

خلال أكبر حدث للتقنية في المنطقة.. انطلقت فعالياته اليوم بالإمارات

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية "جيتكس 2019"؛ حيث ستقوم الشركة التابعة لـSAMI بعرض منتجاتها وحلولها المتطورة خلال أكبر حدث للتقنية في المنطقة، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر على مدى خمسة أيام بالإمارات العربية المتحدة.



وسيستقطب المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي؛ أكثر من 100 ألف زائر، إلى جانب 4,500 جهة عارضة من أكثر من 140 دولة، ويتيح على مدار أيامه الخمسة منصة فريدة لشركة الإلكترونيات المتقدمة لاستعراض تطبيقاتها في مجالات الأمن الإلكتروني والخدمات الإلكترونية والصحة الإلكترونية والحلول الذكية في مواقع حيوية؛ مثل المطارات والمجمعات السكنية والتجارية والمساجد، وذلك بجناح الشركة رقم S1-B1 في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.



وستعلن الشركة خلال مشاركتها السادسة عشرة بالمعرض عن توقيع اتفاقيات هامة وشراكات استراتيجية جديدة، بما يعزز مكانتها كمساهم رئيس في رحلة التحول الرقمي بالمملكة. علاوة على ذلك، ستبحث الشركة عن فرص جديدة للتعاون من أجل دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشكل خارطة طريقة طموحة نحو المستقبل.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج، أن معرض جيتكس الذي يعد أكبر تجمع سنوي في الشرق الأوسط لقطاع التقنية؛ يتيح لنا فرصة مميزة لعرض أنظمتنا وحلولنا الرقمية أمام زوار المعرض القادمين من مختلف أنحاء العالم، وهي ميزة ستمكّننا من التواصل مع شركاء وعملاء مرتقبين؛ ولذلك فإننا نَعتبر أن مشاركتنا في فعالياتٍ بهذا الحجم تشكل جزءًا أساسيًّا من استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل، وتؤكد دورنا الجوهري في رحلة التحول الرقمي المستدام بالمملكة العربية السعودية، بما يواكب أهداف رؤية 2030.



وأضاف الدعيلج: يعد جيتكس في نسخته الـ39، أكبر حدث في مجال التقنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وسيقام مؤتمر النسخة الحالية من الحدث تحت شعار "التعاون بين العقل والاقتصاد التقني"، وسيشكل نقطة التقاء للمهتمين بالتعرف على طرق جديدة ومبتكرة لتفعيل التعاون بين التقنيات الناشئة والبشرية.



وكانت شركة الإلكترونيات المتقدمة، حسب تقرير نشرته شركة IDC للأبحاث، قد صنفت في المركز الثاني في عام 2018 ضمن أبرز شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية.