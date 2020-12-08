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أغلب الحالات أسعفت في موقعها ونُقل بعضها إلى مستشفى أجياد

الهلال الأحمر يباشر ٥٩ بلاغًا إسعافيًا في الحرم المكي خلال شهر

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باشرت الفرق الإسعافية في الحرم المكي الشريف ٥٩ بلاغًا إسعافيًا في شهر نوفمبر المنصرم.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن أغلب الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق في الحرم المكي الشريف كانت حالات أمراض مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات جراء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وأن أغلب الحالات أسعفت في موقعها ونقلت بعض الحالات إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي، لم تسجل حالات معدية.