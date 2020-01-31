وزير الخارجية في القاهرة للمشاركة بالدورة غير العادية للجامعة العربية

سيُعقد غدًا السبت

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له، إلى القاهرة مساء اليوم للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي سيُعقد غدًا السبت.

وكان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مجلس جامعة الدول العربية القاهرة

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31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441 11:58 PM

سيُعقد غدًا السبت

وزير الخارجية في القاهرة للمشاركة بالدورة غير العادية للجامعة العربية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

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وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له، إلى القاهرة مساء اليوم للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي سيُعقد غدًا السبت.

وكان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مجلس جامعة الدول العربية القاهرة

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