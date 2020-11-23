الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

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23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 11:18 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساء

الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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