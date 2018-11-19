نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب "طوهري"

بعد عصر اليوم بجامع قرية المحامل

أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز , وجموع المصلين, بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية المحامل التابعة لمحافظة أحد المسارحة, صلاة الميت على الشهيد جندي أول عبدالله بن حسين طوهري ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان, تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة وذوي الشهيد طوهري، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد "طوهري"، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه, مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع نائب أمير المنطقة، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي , وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.