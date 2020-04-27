"إحسان بريدة" يوزع  800 وجبة وسلة يوميًا على الصائمين في مواقعهم

يوزع مركز الإحسان الخيري ببريدة 800 وجبة إفطار وسلة غذائية يوميًا على الصائمين في مواقعهم ومقار عملهم ببريدة، بمشاركة 50 متطوعًا.
ويبدأ توزيع الوجبات مساء كل يوم قبل بدء منع التجول في مقرات الصائمين وسكنهم مع أخذ الاحتياطات الوقائية والصحية في التجهيز والتوزيع، وذلك ضمن حملة "إفطارك في مكانك" التي أطلقها الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.
بريدة مركز الإحسان الخيري منع التجول فيروس كورونا الجديد
توزيعها قبل بدء منع التجول في مقراتهم وسكنهم بمشاركة 50 متطوعًا
يوزع مركز الإحسان الخيري ببريدة 800 وجبة إفطار وسلة غذائية يوميًا على الصائمين في مواقعهم ومقار عملهم ببريدة، بمشاركة 50 متطوعًا.
ويبدأ توزيع الوجبات مساء كل يوم قبل بدء منع التجول في مقرات الصائمين وسكنهم مع أخذ الاحتياطات الوقائية والصحية في التجهيز والتوزيع، وذلك ضمن حملة "إفطارك في مكانك" التي أطلقها الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.