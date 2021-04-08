في قرار غير قابل للاستئناف.. الانضباط تغرم مدافع الفيصلي 10 آلاف ريال

لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب النصر نور الدين أمرابط

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تغريم إيغور روسي لاعب الفيصلي (10,000) ريال، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي؛ لقيامه باستخدام اللعب العنيف تجاه نور الدين أمرابط لاعب النصر في مباراة نصف نهائي كأس الملك، وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن قرارها غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.